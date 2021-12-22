Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre yaklaşık 30 sayfadan oluşan metin bu hafta sonuna kadar genel başkanlara sunulacak. Hukukçu kurmaylar kendi genel başkanlarına metni ayrıntılı şekilde anlatacak bir sunum da gerçekleştirecek.

LİDERLERİN ONAYINDAN SONRA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Sunumun ardından 6 siyasi parti genel başkanlardan gelebilecek olası değişiklik talimatları çerçevesinde hukukçu kurmaylar tekrar iletişime geçecek. Metne en son halinin verilmesiyle birlikte bu kez genel başkanlar bir araya gelecek ve görüşecek. Daha sonra üzerinde mutabakata varılan metin kamuoyu ile paylaşılacak.

HAZIRLANAN DOSYA ÇALIŞMASININ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanının 7 yıllığına ve bir kez seçilmesi, görev süresi dolduktan sonra aktif siyasete dönememesi, tarafsız olması, bakanların Meclis içinden seçilmesi, HSK'nın ikiye ayrılması, Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının arttırılması, Meclis'in daha etkin hale gelmesi ve seçim barajının yüzde 3 olması 6 muhalefet partisinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının başlıca özellikleri olarak dikkat çekiyor.

ÇALIŞMADA DİKKAT ÇEKEN NOT: ÖNERİDE BULUNULMAMIŞTIR

Çalışmada merak edilen önemli noktalardan birisi de Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği konusuydu. Ancak metinde bu konuya değinilmedi. Hatta bu bölümde "Bu konuda öneride bulunulmamıştır" ifadesi kullanıldı. Habertürk'e konuşan kaynaklar, bu konunun daha sonra halk tarafından ve yeni Meclis tarafından karara bağlanacağını belirtti.