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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem maddeleri neler? İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir, maddeleri neler?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Sorusu araştırılıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarının katılımıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem töreni düzenlendi. İlk olarak Ekim 2021 itibarıyla TBMM'de bir araya gelerek ortak metin çalışmalarına başlanmıştı. Bugün düzenlenen toplantıda 6 partinin genel başkan yardımcıları sisteme ilişkin açıklama yaptıktan sonra, 6 lider kürsüde metni imzaladı. İşte detaylar...

28.02.2022 - 19:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yasama, yürütme, yargı ile temel hak ve özgürlükler olmak üzere 5 bölümden oluşan iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yol haritası olma özelliği taşıyan metin bugün 6 lider tarafından imzalandı. Peki, Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir, maddeleri neler? İşte detaylar...

  • GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

    Güçlendirilmiş parlamenter sistem veya iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'deki muhalif partilerin (CHP, İYİ Parti, DEVA, GP, SP ve DP) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine karşı geliştirdiği, parlamenter sistemi baz alan bir yönetim sistemidir.

    CHP, İYİ Parti, DEVA, GP, SP ve DP, Ekim 2021 itibarıyla TBMM'de bir araya gelerek ortak metin çalışmalarına başlamıştı.

    Oluşturulan metin bugün 6 partinin genel başkan yardımcıları sisteme ilişkin açıklama yaptıktan sonra, 6 lider kürsüde metni imzalandı. 

  • GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MADDELERİ NELER? 

    Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra genel başkanlara sunulan, 48 sayfalık ve 23 maddelik mutabakat metnini okudu.

    Yeni sistem maddelerinden öne çıkan detaylar şöyle; 

  • Cumhurbaşkanı ile Meclis’in görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı’nın görev süresini 7 yıl olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacaktır.

    Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de Cumhurbaşkanı’nın ya da Bakanlar Kurulu’nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacaktır. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’na ait olacaktır. 

    Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlu kararlar alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

    Hakimler ve Savcılar Kurulunda değişikliklere gidilecek. Bu doğrultuda, hâkimlik mesleği ile savcılık mesleğini birbirinden ayrılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulunu kaldıracak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak.

    Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de ifade özgürlüğü; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları gereğince şiddete teşvik, nefret söylemi ya da kişilik haklarına saldırı durumları dışında sınırlandırılmayacaktır.

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