Güceliler selde yaşadıklarını unutamıyor - GİRESUN

Güce İlçe Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı yağışın ilçe genelinde de önemli hasara yol açtığını söyledi.Boduroğlu, büyük bir sel felaketi yaşandığını ifade ederek, "Gerçekten görülmemiş bir sel felaketi yaşadık. İlçe merkezine su veremiyoruz." dedi.İlçe genelinde can kaybının meydana gelmediğine, ancak yaralıların bulunduğuna işaret eden Boduroğlu, 17 evde ise hasar oluştuğunu aktardı.Gelivera Deresi'nin taşması sonucu yollarda zararların meydana geldiğini ifade eden Boduroğlu, "Devletimiz yanımızda. Allah hepsinden razı olsun. Bütün bakanlarımız burada. Başta valimiz olmak üzere AFAD ve kurumlar hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaraları en kısa zamanda saracağız." diye konuştu.- Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattıGüce'de sel ve heyelanın en fazla etkili olduğu bölgelerden Akpınar köyünün sakinleri de 3 gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı.Fatih Koç, cumartesi gecesi ailesi ve akrabalarıyla evlerine gitmek istedikleri sırada Gelivera Deresi'nin taşması sonucu yolun zarar gördüğünü belirterek, şunları aktardı:"O gece yolda hasar oluşunca mahsur kaldık. Yakında bulunan camiye sığındık. Yol çökmeye ve dere yükseldikçe su camiye girmeye başladı. Biz de oradan çıkarak yüksek tepelere kaçtık. Daha yükseklere çıkmaya çalışık. Son anda kurtulduk."Saniye Koç ise eşiyle yemek yediği sırada evini su bastığını ifade ederek, "Büyük bir gürültü oluştu önce. Eve su gelince pencereden dışarı çıktık. Kaçmasaydık boğuluyorduk. Her taraf yıkıldı. Komşulara sığındık." dedi.
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