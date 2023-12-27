Gübretaş'tan yeni hisse açıklaması

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Gübretaş açıklamasında, ''Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören payları ile ilgili olarak son günlerde hisse fiyatında meydana gelen olağandışı hareketlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Şirketimiz, 1952 yılında kurulmuş olup Borsa İstanbul’da işlem gören ilk 15 şirketten birisidir. Şirketimizin yüzde 75,95 hissesi ana hissedar olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir. Kalan yüzde 24,05 pay senedinin tamamına yakın kısmı ise halka açık olup BİST’te işlem görmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Tarım Kredi Grubu’nun en önemli şirketlerinden biri olan Gübretaş'ın tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik eden en büyük şirket olma misyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, ''Bu kapsamda; 2022 yıl sonu konsolide ciromuz 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 757 milyon TL’dir. 2023 yılında ise ilk 9 aylık gerçekleşmelere göre konsolide ciromuz 20,5 milyar TL olup, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 565 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.'' denildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra Gübretaş'ın, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ’nin yüzde 100, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 30,48, Tarım Kredi Teknoloji AŞ’nin yüzde 15,78 ve Razi Petrochemical Co.’nun yüzde 48,88 pay sahibi olduğu bildirildi.

Gübretaş’ın esas faaliyetlerinin yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetlerinin de ciro ve karlılık bağlamında olumlu bir şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Nitekim Tarkim AŞ’nin Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılardan 4,1 kat talep gelmiş olması, şirketimize ve iştirakimize olan teveccühü göstermektedir. Gübretaş Maden Yatırımları AŞ ise kamuoyu ile daha önceden paylaşıldığı üzere, faaliyetlerine ve yatırımlarına planlandığı şekilde devam etmektedir.''

Açıklamada, diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 Aralık 2023 tarih ve 76-1671 sayılı kararı ile şirketin bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu dava gerekçe gösterilerek bedelsiz sermaye artırım talebinin uygun görülmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ancak önemle belirtmek gerekir ki söz konusu dava geçmiş yıllardaki bağımsız denetim raporlarında yer almakta olup, iştirakimizce söz konusu dava süreci yakinen takip edilmektedir. Dolayısıyla bahse konu dava, geçmiş yıllarda bağımsız denetim raporlarına konu edilen bir husus olup, iştirakimiz veya Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir. Diğer taraftan Razi Petrochemical Co.’da sermaye şirketi olup ortakların ve şirketimizin olası risklere karşı sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır. Sonuç olarak, Gübretaş 7 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak ve yüzde 30 pazar payı ile sektör lideri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Nitekim reddedilen husus Şirket öz kaynaklarında bulunan geçmiş yıllardan birikmiş kaynakların sermayeye eklenmesidir. Şirketimize herhangi bir fon girişi ve çıkışı yaratmayan bir husustur. Ana hissedarımız olan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin verdiği güç ve destekle Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir. Şirketimizin hisse fiyatlarında son dönemde meydana gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir."