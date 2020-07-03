Gübre yığınına saplanan buzağıları itfaiye kurtardı - BOLU

Merkeze bağlı Sultanbey köyünde yaşayan Hüseyin Çelikbaş, ahırın çevresinde dolaşan buzağılarını aramaya başladı.Hayvanları ahırın arkasındaki gübre yığını içinde bulan Çelikbaş, önce kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.Çelikbaş, buzağıları çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanları saplandıkları gübre yığınından vinçli araç yardımıyla kurtardı.Buzağılar, temizlendikten sonra ahıra annelerinin yanına götürüldü.

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