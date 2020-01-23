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Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Nbulkgas Deniz İşletmeciliği hisselerinin satışı için düzenlediği ihalede, Pasco Investment Holding'in sunduğu 75.12 milyon dolarlık teklifin uygun bulunduğunu duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, sözleşme imzalanması için idareye yetki verildiği belirtildi. Şirket, aralık ayında yaptığı açıklamada hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılması ve tekliflerin alınmasına karar verdiğini duyurmuştu.

KAP açıklaması sonrası Borsa İstanbul'da işlem gören Gübretaş hisseleri yüzde 6.2 artış kaydetti.

Diğer yandan, Gübretaş KAP'a yaptığı bir başka açıklamada, maden yatırımları gerçekleştirmek amacıyla ulusal ve

uluslararası alanda faaliyet gösterecek 550 bin TL sermayeli Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. unvanlı bir şirket kuracağını duyurdu.