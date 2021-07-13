Guatemala Devlet Başkanı Giammattei, istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacağını açıkladı

Başkent Guatemala'nın birçok sokağı, Giammattei'nin istifasını isteyen pankartlarla donatıldı.
Giammattei, yaptığı açıklamada, protesto gösterilerinin sınırlandırılacağını belirtti.
"Bence bu kadarı yeter." diyen Giammattei, protestocuların sürekli yasa dışı gösterilerle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına ve daha çok soruna yol açtığını söyledi.
Öte yandan ülkedeki muhalif milletvekillerinden Andrea Villagran, hükümetin salgını kontrol altına almak yerine, protestoları sınırlandırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Giammattei'nin ifade özgürlüğünü bastırmak istediğini belirten Villagran, "Eğer gerçekten salgının üzerine gitmek istiyorsa alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, turistlerin yoğun olduğu yerlerde önlemlere uyulmasını sağlamak gibi kullanmadıkları başka yöntemler var." dedi.
Başkent Guatemala'da hafta sonu yaklaşık 300 gösterici, Kovid-19 salgınının iyi yönetilmemesi ve Rusya'nın göndereceği Sputnik Kovid-19 aşısının sevkiyatının gecikmesini protesto etmişti.
Göstericiler, ülkeye yeteri kadar Kovid-19 aşısı getirilemeyişi nedeniyle Giammattei'nin istifasını istemişti.
- 16 milyon doz Sputnik aşısının 550 bini Guatemala'ya ulaştı
Giammattei 16 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma yapmıştı.
Guatemala, aşıların toplam maliyetinin yarısına tekabül eden yaklaşık 80 milyon doları peşin ödemişti. Ancak bugüne kadar ülkeye sadece 550 bin Sputnik aşısı ulaştı.
ABD, Guatemela'ya 1,5 milyon doz Moderna aşısı bağışlamıştı ancak bu yine de 17 milyon nüfusu olan ülkenin salgınla mücadelesi için yeterli olmamıştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 319 bin 157 vakanın tespit edildiği Guatemala'da 9 bin 721 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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