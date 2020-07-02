Guatemala'da ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Bölge basınındaki haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 817'ye, toplam vaka sayısı ise 915 artarak 19 bin 11'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 3 bin 231'e yükseldi.

- Honduras'ta vaka sayısı 20 bini aştı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 542'ye, vaka sayısı da 704 artarak 20 bin 262'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 123'e ulaştı.