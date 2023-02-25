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Haberler Futbol

Guardiola ve Wenger'den "Omuz Omuza" yardım kampanyasına destek

Depremzedelere yardım amacıyla 1 Mart'ta düzenlenecek olan "Omuz Omuza" kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı. Tanıtım filminde yer alan ünlü teknik direktörler Pep Guardiola ve Arsene Wenger ile birçok yıldız futbolcu, herkesi depremzedelere bağışta bulunmaya çağırdı.

Giriş: 25.02.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Guardiola ve Wenger'den
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen ve elde edilecek gelirin depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun startı, A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5un ortak canlı yayınıyla 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00de verilecek.

GUARDIOLA VE WENGER'DEN YARDIM ÇAĞRISI

TFF, kampanyayla ilgili bir tanıtım filmi yayımladı. Deprem sonrası yıkım görüntüleri ve UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Trabzonspor-Basel maçında birlik-beraberlik mesajı verilen tribün koreografisi görüntüsüyle başlayan filmde, yurt dışında oynayan Türk oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral ve İlkay Gündoğan ile Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, "Omuz Omuza" yardım çağrısında bulundu.
Manchester Citynin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiolanın, "Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın" ifadelerini kullandığı tanıtım filminde, ünlü teknik adam Arsene Wenger ise "Her bağış fark yaratabilir." diyerek bağış kampanyasına destek istedi.

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