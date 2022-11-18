HABERTURK.COM

Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Neto birkaç yıl önce İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'ya teklif götürdüklerini açıkladı. Neto, Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için 24 milyon euro yıllık maaş istediğini söyledi.

Brezilyalı futbol adamı açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıl önce Guardiola ile iletişime geçtik, menajeriyle konuştuk. Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'na teknik direktörlük yapmayı kabul edeceğini söyledi. Ancak maaşı yıllık 24 milyon euro dedi" ifadelerini kullandı.

''BONUSLAR HARİÇ 24 MİLYON EURO''

Neto, ayrıca açıklamasında, "Bunu öğrenen bir meslektaşım kalp krizi geçiriyordu. Biz 2 milyon euro önerdik. Ancak o bonuslar hariç 24 milyon euro istedi. Ülkesini terk edeceği ve Brezilya'ya geleceği için bu parayı hak ettiğini düşündü" dedi.

Brezilya'nın başında tecrübeli teknik adam Tite bulunuyor. Son dönemlerde basında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un da adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyor.

Dünya Kupası'ndan çıkacak sonuca göre Brezilya'da teknik direktör değişikliği muhtemel görünüyor.