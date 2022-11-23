İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.
İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.
MAAŞINA BÜYÜK ZAM
Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak.
Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.