İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.

Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.