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Haberler Futbol İngiltere Manchester City'den tarihi karar: Guardiola ile... - Spor haberleri

Guardiola, Manchester City ile sözleşmesini yeniledi

Katalan teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı!

Giriş: 23.11.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City'den tarihi karar: Guardiola ile... - Spor haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.

İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.

MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak.

Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

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