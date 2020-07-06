İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bu sezon aldıkları mağlubiyetleri anlamakta zorlandığını söyledi.
Manchester City, 33. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup olurken, İspanyol teknik adam Guardiola'nın bir sezonda aldığı mağlubiyet sayısı ilk kez 9'a çıktı.
Takımının bu sezonki performansını değerlendiren 49 yaşındaki Guardiola, "Gol atamayan bir takımız diyemem, bu alanda zirvedeyiz. Çok sayıda gol fırsatı yakalıyoruz. Bizden az gol yiyen birkaç takım var fakat çok fazla maç kaybettik." ifadelerini kullandı.
Aynı kadroyla şampiyonluğu yakaladıklarını ve bunu tekrarlayabileceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Benim için de bu mağlubiyetlerin sebebini bulmak zor ama ısrarcı olmak ve maçları konuşmak zorundasınız. Daha iyi oynayarak, daha çok gol atarak, daha az gol yiyerek hedefimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Guardiola, Manchester City'deki ilk sezonu olan 2016-17'yi 6 yenilgiyle kapatırken, Bayern Münih ve Barcelona döneminde ise mağlubiyet sayısı bir sezonda en fazla 5 olmuştu.
Chelsea'nin şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonunda 15 puan farkla ikinciliği elde eden Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Liverpool'un 23 puan gerisinde yer alıyor.
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