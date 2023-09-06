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        Haberler Spor Futbol İngiltere Guardiola için milli takım iddiası! - Futbol Haberleri

        Guardiola için milli takım iddiası!

        İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım hocası Gareth Southgate'in görevden ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak bir numaralı teknik adam adayını Pep Guardiola olarak belirledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:54
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        Guardiola için milli takım iddiası!
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        İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; İngiltere Futbol Federasyonu'nun Manchester City'nin hocası Pep Guardiola ile bir görüşme gerçekleştirerek nabız yoklamak istiyor.

        İspanyol hocanın İngiliz deviyle olan sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği ve Southgate'in EURO 2024'ten sonra görevinden ayrılması durumunda teknik direktörlük koltuğunun bir yıl boş kalacak olmasının bir problem olduğu yorumu yapıldı.

        Haberde Guardiola'nın Katalan bağımsızlık faaliyetlerini desteklemesinin İspanya Milli Takımı'ndan teklif almasının önünde önemli bir engel olduğu ve İngiltere'nin başarılı hoca için iyi bir seçenek olduğu yorumları yapıldı.

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