Guardiola'dan Ederson sözleri!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.

Basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Guardiola, yalnızca oyuncunun sağlık durumunu bildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bilgim yok. Bugün bildiğim tek şey gastroenterit nedeniyle hasta olduğu. Hugo Viana ya da kulüple de transfer konusunu hiç konuşmadım. Bu nedenle hiçbir şeyden haberim yok."

"AYRILMAK İSTEYEN AYRILSIN"

"Herhangi bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, hemen ayrılsın ama kulübün şartları ve kulübe uygun bir teklif gelmesi halinde. Hiçbir mutsuz oyuncu takımımda kalmaz."