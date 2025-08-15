Guardiola'dan Ederson açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan kaleci Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Brezilyalı file bekçisinin bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıklarken, takımdan ayrılacağını sinyallerini verdi.

Guardiola, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" diye konuştu.