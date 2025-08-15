Habertürk
        Guardiola'dan Ederson açıklaması - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan Ederson açıklaması

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Ederson hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 17:02 Güncelleme: 15.08.2025 - 17:02
        Guardiola'dan Ederson açıklaması
        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan kaleci Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

        İspanyol teknik adam, Brezilyalı file bekçisinin bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıklarken, takımdan ayrılacağını sinyallerini verdi.

        Guardiola, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" diye konuştu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
