Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kendisinin dünyanın en iyisi olmadığını söyledi. Futbol dünyasının en önemli teknik direktörlerinden olan Pep Guardiola verdiği bir demeçte kendisinin kesinlikle en iyi olmadığını söyledi. Sky Sports'a konuşan İspanyol teknik direktör, hayatı boyunca kendisini 'en iyi' olarak hissetmediğini belirtirken samimi itiraflarda da bulundu.

Guardiola'nın sözleri şöyle:

''Dünyanın en iyi teknik direktörü nedir? Ben hiçbir zaman 'en iyi' olduğumu hissetmedim. Barcelona'da üst üste 6 kupa kazandığımda bile bunu hissetmedim. Kazandım çünkü büyük kulüplerde muhteşem oyunculara sahiptim. Bana Manchester City'ye benzemeyen bir takım verirseniz kazanamam.''

''Eğer Pep Guardiola, Jürgen Klopp ya da başka bir isimseniz insanlar sürekli her şeyi kazanacağınıza inanıyorlar. Her sezon her şeyi kazanmanız gerekiyor. Ancak bazen mümkün değil. Herhangi bir sporda bir takım sürekli her şeyi kazanamaz.''

''Bu sezon iyi oynadık. Kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynadık. Burada tüm kupaları kazandığımız geçen sezondan bile daha fazla çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Madrid'e karşı hazırlanmanın keyfini çıkaracağım. Neler yapabileceğimizi göreceğiz.''