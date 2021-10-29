Takımının Crystal Palace ile yapacağı lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, Barcelona'da kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Hollandalı Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin getirilmesi gerektiğini belirtti.
Koeman ile iyi arkadaş olduklarını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Ronald ve ben, teknik direktörlük kariyerimizin maçlarda alınan sonuçlara göre şekilleneceğini gayet iyi biliyoruz. İyi sonuçlar alamazsanız, Pep veya Koeman olmanız fark etmez; kimse görevine devam edemez. Koeman'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Katalan temsilcisinin en güçlü teknik direktör adayı olarak gösterilen Katar temsilcisi El-Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez'e büyük güven duyduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, "Barcelona'da neler olacağını bilmiyorum. Ama Xavi getirilirse, bu işe hazır olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Oyunu biliyor ve artık çok daha deneyimli. Barcelona'yı çalıştırmaya başladığım zaman, Xavi kadar deneyimim yoktu." ifadelerini kullandı.
Ligde lider konumda bulunan El-Sadd'ın yenilmezlik serisini 34 maça çıkararak rekor kıran ve Katar temsilcisinde 7 kupa kazanan Xavi'nin teknik direktörlük konusunda büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Pep Guardiola, "Barcelona için en doğru adayın, Xavi olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı Barcelona'yı 2008-2012 yılları arasında çalıştıran Guardiola, bu süreçte ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Kral Kupası, üçer kez lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve 1998-2015 yılları arasında 17 yıl Katalan ekibinde forma giyen Xavi ise kariyerini El-Saad'da sürdürmüş ve 2019'da aynı takımda teknik direktörlük görevine getirilmişti.
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