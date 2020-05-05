GTÜ'de kurulan Kovid-19 Tanı Merkezi'nde günlük hedef 10 bin test - KOCAELİ

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Kocaeli Sanayi Odası girişimleriyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapılacak Kovid-19 Tanı Merkezi, GTÜ'de kurularak çalışmalara başladı.TÜSEB ve GTÜ iş birliğinde hizmete giren merkezin tanıtım toplantısında konuşan Mardinoğlu, bu süreçte ilaç, tanı kiti, tıbbi cihaz ve aşıların yerli üretilmesi anlamındaki projeleri çağrıya çıktıklarını ve bunları desteklediklerini söyledi.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili 1,5 ay önce tanı merkezleri kurmaya başladıklarını ifade eden Mardinoğlu, testlerin en hızlı şekilde yapılıp sonuçların 24 saat içinde ilgili kişilere aktarılmasını hedeflediklerini kaydetti.Mardinoğlu, bununla ilgili 9 farklı merkez kurduklarını dile getirerek, "3 tanesi İzmir'de, biri Ankara'da ve diğer 5'i ise İstanbul'da olmak üzere 9 merkez kuruldu. Bu merkezlerin mevcut kapasitesi 35-40 bin arasında günlük test yapabilecek konuma geldi. Bu merkezleri kurarken asıl hedefimiz, başladıktan 3 gün içinde merkezlerin kurulup testlerin yapılması şeklindeydi. Bu süreçte 200 biyolog işe alındı ve eğitildi." diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fabrikaların taramalarının yapılması ve güvenli iş imkanı oluşturulması için kendilerine bu projenin sunulduğunu aktaran Mardinoğlu, tanı merkezinin kurulması için GTÜ'de karar kılındığını bildirdi.Mardinoğlu, GTÜ'yü seçerken alınan personelin eğitilmesi ve testlerin düzenli şekilde yapılmasının etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Buradaki hedefimiz, günde yaklaşık 5 bin testti ama farklı Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) dahil olmasıyla günlük bunu 10 bin teste kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece burada bu işlemin nasıl gittiğini, fabrikada çalışan personelin, patronların nasıl reaksiyon verdiğini, pozitif çıkan kişilerin nasıl tedavi edildiğini gösteren bir pilot uygulama olacak. Bunu başarıyla anlatırsak diğer merkezlerimizi de hayata geçireceğiz."Bir basın mensubunun merkezde yapılan test miktarını sorması üzerine Mardinoğlu, geçen hafta yaklaşık 5 bin test yapıldığını belirterek, 28'inin pozitif çıktığını aktardı.Mardinoğlu, bunların hiçbir semptomu olmayan kişiler olduğuna işaret ederek, sonuçlar çıkınca kişilerin izole edilip tedavilerine başlandığını ve yakın çevresinden örnekler alındığını söyledi.Kocaeli'de 10 mobil ekibin fabrikadan örnekler aldığını anlatarak, sonuçların da hem iş veren hem çalışan hem de İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiğini kaydetti.- "GTÜ olarak koronavirüs salgınında aktif olarak Ar-Ge çalışmalarını başlattık"GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversitelerinde hem tedaviye hem de tanıya yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirerek, ilaç ham maddesi, kısa sürede tanı kiti üretimi ve antikor tedavisini destekleyici bankalar üretimi konusunda faaliyet yürüttüklerini söyledi.Aşı çalışmaları konusunda da uluslararası üne sahip bir üniversiteyle çalıştıklarını anlatan Aslan, üniversite olarak koronavirüs salgınında aktif olarak Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise merkezle hem insanların hastalanıp zarar görmemesini hem de üretimin aksamamasını amaçladıklarını belirtti.Örnek alınmasıyla ilgili sanayicilerden talep topladıklarını ifade eden Zeytinoğlu, talep edilmeyen bir yerden ekiplerin örnek almadığını söyledi.Zeytinoğlu, fabrikalarda dün 1800 test yapıldığını, bugün ise 2 bin 200 test gerçekleştirileceğini aktararak, yaptıklarıyla testlerle birlikte ellerinde yaklaşık 10 bin talep bulunduğunu kaydetti.Sürüntü alınması ve bunların soğuk zincirle tanı merkezlerine götürülmesi konusunda hizmet alımı yaptıklarını dile getiren Zeytinoğlu, "Bölgemizde çalışan bir firmamız en düşük fiyatı verdi. Şu an onunla yürüyoruz. Kişi başı 30 lira bir maliyeti var. İmece usulu yapılmış güzel bir hizmet." diye konuştu.TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Mardinoğlu, 30 liralık hizmet ücretini de ortadan kaldırmayı planladıklarını belirterek, pilot uygulamada sorun yaşanmaması için böyle bir yola gidildiğini bildirdi.