AA

Buna göre, 2020'de İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,1 pay aldı. Bu ili 482 milyar 589 milyon lira ve yüzde 9,6 payla Ankara, 306 milyar 713 milyon lira ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2020'de toplam hasılanın yüzde 53,5'ini oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 5 milyar 65 milyon lirayla Tunceli, 4 milyar 487 milyon lirayla Ardahan ve 3 milyar 191 milyon lirayla Bayburt yer aldı.

14 İLİN Kİİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Söz konusu dönemde İstanbul kişi başına GSYH'de 97 bin 950 lira ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 96 bin 745 lirayla Kocaeli ve 85 bin 396 lirayla Ankara izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 lirayla Van, 21 bin 357 lirayla Ağrı ve 20 bin 421 lirayla Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2020'de 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

KONYA TARIM, ORMANCILIK, BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE İLK SIRADA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020'de cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 58,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşti.

Konya yüzde 5,9 payla tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken Ankara yüzde 41,1 payla diğer hizmet faaliyetlerinde zirvede bulundu.

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,8 pay alırken ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 oldu. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 payla ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 payla üçüncü sırada yer aldı.

YILLIK GSYH 63 İLDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE ARTTI

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranıyla Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranıyla Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya olarak kayıtlara geçti.

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi.

Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü etki eden illerin başında yüzde 0,85 ile Antalya, yüzde 0,11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul geldi.