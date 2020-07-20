Reuters

İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline (GSK) Almanya'nın biyoteknoloji şirketi CureVac'in %10 hissesini satın almak için 130 milyon sterlin, yani 163 milyon dolar yatırım yapacak.

GSK, bu yatırımla ayrıca CureVac'in COVID-19 aşısını geliştirmede kullandığı teknolojiyi kullanılarak beş taneye kadar mRNA temelli aşı geliştirmek için işbirliği başlatacak.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre CureVac'in COVID-19 mRNA ve kuduz aşısı araştırma ve geliştirme çalışmaları anlaşmaya dahil değil.

CureVac, Haziran'da COVID-19 aşısı için Almanya'da insan denemelerine başlayacağını duyurmuştu. Tübingen merkezli olan ve Bill & Melinda Gates Foundation isimli kuruluşun desteklediği şirket, BioNTech ve ortağı Pfizer'in yanı sıra Moderna'nın da koronavirüse karşı aşı geliştirirken uyguladığı RNA yaklaşımını kullanıyor.