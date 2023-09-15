GSB sonuçları kısmi olarak açıklandı! İşte 2023 GSB personel alımı başvuru sonuçları kazanan isim listesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. 1 Eylül Cuma günü büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirmesi tamamlandı. GSB personel alımı kısmi başvuru sonuçları açıklandı. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sonuçları kısmi olarak açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Büro Personeli, Destek Personeli (Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır." ifadeleri kullandı. GSB personel alımı başvuru sonuçları http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 2023 GSD (büro personeli, destek personeli, psikolog) personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.
SONUÇLAR KISMİ OLARAK AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır. Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.
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GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;
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4 bin 138 destek personeli,
3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,
3 bin 295 büro personeli,
400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.