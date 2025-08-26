GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sona erdi. E-Devlet üzerinden yapılan başvurulara binlerce aday yoğun ilgi gösterdi. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Adaylar, GSB'nin "sonuçlar açıklandı" duyurusunu heyecanla bekliyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye genelinde binlerce kişinin umutla takip ettiği GSB personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. 4 bin 400 sözleşmeli personel için açılan kadrolara rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şimdi ise merak edilen en önemli konu, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kısa süre içinde duyuru yapması bekleniyor. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.