GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 450 yurt yönetim personeli alımı sonuçları sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Peki, GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda adaylar, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları için gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. 450 sözleşmeli personel alımı için kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…
GSB 450 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, GSB 450 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı
Başvurular, e-Devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda alındı.
Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlarken, gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Eylül ayının son haftasında erişime açılacağı tahmin ediliyor.
Adaylar, GSB personel alımı sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecek.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacak.
SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacak.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.
Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracak.
Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecek.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacak.
DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecek.
Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecek. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecek.
Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecek.
SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacak. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecek.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir grup ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacak.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacak. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacak.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecek.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir il ve grup için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacak.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecek.