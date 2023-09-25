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        Haberler Gündem GSB personel alımı sonuçları SORGULA! 2023 GSB personel alımı sonuçları nihai liste açıklandı mı, ne zaman belli olur?

        GSB personel alımı sonuçları bekleniyor! 2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı?

        GSB personel alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Eylül itibarıyla sona erdi. İlk etapta büro, temizlik görevlisi, psikolog branşlarında sonuçlar açıklandı. Bakım onarım, koruma, güvenlik görevlisi yedek ve asil nihai isim listesi için 2. etap GSB personel alımı sonuçları bekleniyor. Bu noktada gözler "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 GSB personel alımı sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:17
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 11 bin 455 personel alımı sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. İlk etap sonuçlarının geçtiğimiz günlerde duyurulmasının ardından sıra 2. etaba geldi. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizin devamında...

        • 2

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

          İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

          Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.

        • 4

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        • 5

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ÖĞRENME

          Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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