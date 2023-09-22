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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler GSB personel alımı sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı: 2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        GSB personel alımı sonuçları açıklanıyor! 2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

        GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sona eren Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları e-Devlet internet adresi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda gözler "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 GSB personel alımı sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:56
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu sene 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuruları 1 Eylül itibarıyla tamamlanan GSB personel alımında sıra sonuçlara geldi. Başvuruda bulunan adayların gözleri "GSB personel alımı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

          İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

          Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.

        • 4

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        • 5

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ÖĞRENME

          Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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