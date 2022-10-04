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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuçları sorgulama

GSB personel alımı sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatına 4 bin 147 sözleşmeli personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin ardından "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte GSB personel alımı sonuçları sorgulama...

04.10.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağı duyrulmuştu. Başvuruları "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden 15 Eylül'e kadar gerçekleştirilen GSB personel alımında sıra sonuçlara geldi. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı sonuçları sorgulama...

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alınacağını duyurmuştu.

  • Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

  • GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

    2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

    3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

    4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

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