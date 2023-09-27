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        Haberler Gündem GSB personel alımı sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? 2. Etap GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler GSB personel alımı sonuçları isim listesinde! 2. Etap sonuçları ne zaman açıklanacak?

        GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. Büro, temizlik görevlisi ve psikolog isim listesi ilk etap sonuçlarının ardından yayınlanmıştı. Bakım onarım, koruma ve güvenlik görevlisi 2. etap GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte 2023 2. etap sözleşmeli GSB personel alımı sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:12
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        • 1

          GSB personel alımı 2 etap sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlk etap personel alımında büro personeli, destek personeli ve psikolog alımları tamamlanırken gözler 2. etap GSB personel alımı sonuçlarına çevrildi. İkinci etap alımlarda 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 bakım destek görevlisi alımı gerçekleştirilecek. İşte, Koruma ve güvenlik görevlisi-bakım destek personeli 2023 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

          İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

          Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ÖĞRENME

          Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

        • 4

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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