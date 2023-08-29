GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak. GSB 11 bin 455 personel alımı başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. GSB personel alımı il il kontenjanlar yayınlanırken gözler "GSB personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru detayları...