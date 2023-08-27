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        Haberler Gündem GSB PERSONEL ALIMI başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

        GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 11.455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağız" açıklamasında bulunmuştu. GSB, 3295 Büro Personeli, 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) ve 400 Psikolog alımı yapacak. İşte 2023 GSB personel alımı il il kontenjanları ve başvuru tarihleri, şartlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:26
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        • 1

          GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak. GSB 11 bin 455 personel alımı başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. GSB personel alımı il il kontenjanlar yayınlanırken gözler "GSB personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru detayları...

        • 2

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

          Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

        • 4

          GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

        • 5

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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