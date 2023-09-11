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        Haberler Gündem GSB personel alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımı sonucu nasıl ve nereden kontrol edilir?

        GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        GSB personel alımı başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında sonuçlar için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı duyurularına çevrildi. GSB bu yıl 11 bin 455 personel alımı yapıyor. İşte GSB personel alımı başvuru sonuç ekranı ile konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:09
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar...

        • 2

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.

          GSB personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri devam ediyor. Henüz GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

          Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

        • 4

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        • 5

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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