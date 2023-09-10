GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB 11 bin 455 personel alımı sonucu...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulan GSB 11 bin 455 personel alımı ile ilgili artık gözler sonuçlara çevrildi. Belirtilen tarihlerdeki başvurularını gerçekleştirilen adaylar; GSB personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak ve söz konusu sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularına ilişkin detaylar...