Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

"GSB Ailemiz Büyüyor!

300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!