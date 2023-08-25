GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.