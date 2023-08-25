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        Haberler Gündem GSB personel alımı 2023: GSB 11 bin 455 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler ve nasıl başvuru yapılır?

        GSB 11 bin 455 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağını son dakika açıkladı. e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden gerçekleşecek GSB personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte 2023 GSB personel alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 15:09 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:09
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bakanlıkta istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Bu kapsamda GSB personel alımı başvuru detayları araştırılmaya başladı. Peki, 2023 GSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

          Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

        • 4

          GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

        • 5

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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