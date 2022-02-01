Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere tam zamanlı 652 yurt personeli alımı yapılacak. Geçnlik ve Spor Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan duyuruyla birlikte açıklanan personel alımı başvuruları 31 Ocak 2022 tarihinde başladı. 4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli kategorisine alınacak tam amanlı yurt personeli olmak için başvuru yapacak adaylar GSB personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. GSB, 2021 yılı sözleşmeli yurt personeli alımı için başvuru kılavuzunu ve kontenkan bilgisini adaylarla paylaştı.