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GSB ile 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

GSB ile 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor?

KYK kredi ve burs başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği gibi burs başvuruları 5 Kasım tarihinde başlayıp 10 Kasım tarihinde sona ermişti. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından burs başvurularında gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı gelecek duyurularda. İşte e- Devlet başvuru ekranı ile, 2022-2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri...

Giriş: 11.11.2022 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK burs başvurularında geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite öğrencilerine destek amaçlı burs ve kredi ödemesi yapmaya devam ediyor. Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ile burs ve kredi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

  • KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimin ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım 2021 tarihinde sona ermişti. KYK burs başvurularının bu yıl Kasım ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

  • KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

  • KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 

    - Ön lisans öğrencileri, 

    - Lisans öğrencileri, 

    - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

    - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 

    - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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