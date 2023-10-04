GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.