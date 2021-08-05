Galatasaray St. Johnstone maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmek isteyen sarı kırmızlı ekibimiz, 3. ön eleme turu ilk maçında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İşte merakla beklenen Galatasaray St. Jhonstone maçına ilişkin bilgiler..



GALATASARAY ST. JOHSNTONE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu Galatasaray St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.