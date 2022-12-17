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GS LEO Residences projesi satış lansmanı yapıldı

Galatasaray’ın Mecidiyeköy’de yer alan GS LEO Residences projesinin satış lansmanı yapıldı. Kısa sürede dairelerin satışının büyük bölümü gerçekleşirken, kalan son 4 daireyi de Başkan Dursun Özbek aldı.

Giriş: 17.12.2022 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
GS LEO Residences projesi satış lansmanı yapıldı
İHA

Galatasaray’ın Mecidiyeköy’de yer alan GS LEO Residences projesi satış lansmanı Nef Stadyumu’nda gerçekleşti. Lansmana Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve çok sayıda davetliler katıldı. 134 özel dairenin satışı, Dursun Özbek, Faruk Akbal ve Erden Timur’un gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin satışının büyük bölümü gerçekleşirken, kalan son 4 daireyi de Başkan Dursun Özbek aldı.

Bu projenin Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, kulübün gelecek projeleri için önemli bir fon kaynağı olacağını ifade etti. Bu projeye destek veren herkese teşekkür eden Özbek, "Bu proje 5 sene evvel benim başlattığım bir projeydi. Otel için yapılması için hazırlanan projeydi. Bugün koşulları çerçevesinde rezidans yapılması daha çok uygun oldu. Buradan kaynaklanan fonun bir kısmı Florya’ya bir kısmı Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerimize güç verecek" diye konuştu.
Faruk Akbal ise, "Galatasaray camiasına bize güvendikleri için, sorumluluğu paylaşma konusunda bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray bizim için önemli ve değerli bir marka" şeklinde konuştu.

Satışlarının ardından ışık gösterisi yapılırken, bazı sanatçılar da konser verdi.

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