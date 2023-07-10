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        Grup kürsüsünde iki lider olacak

        Meclis'te altıncı grubu kuran Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, ilk grup toplantısını Çarşamba günü yapacak. Kürsüde ise ilk grup olması dolayısıyla SP lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu olacak

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 10.07.2023 - 14:59
        Grup kürsüsünde iki lider olacak
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        Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Saadet çatısı altında Meclis'te 6. grubu kurdu. Grup Başkanı Gelecek Partili Selçuk Özdağ olurken Grup başkanvekilleri Saadet Partili Bülent Kaya ve Gelecek Partili İsa Mesih Şahin oldu.

        Meclis’te altıncı grubu kuran Saadet Partisi ilk grup toplantısını Çarşamba günü 09.15’te yapacak. Kürsüde ise ilk grup olması dolayısıyla hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olacak.

        Meclis’te grup kurma görüşmeleri DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle başlamış ancak Deva Partisi, yetkili kurullarında üçlü grup kurma önerisine onay çıkmadığını açıklamıştı.

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