Grup kürsüsünde iki lider olacak

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Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Saadet çatısı altında Meclis'te 6. grubu kurdu. Grup Başkanı Gelecek Partili Selçuk Özdağ olurken Grup başkanvekilleri Saadet Partili Bülent Kaya ve Gelecek Partili İsa Mesih Şahin oldu.

Meclis’te altıncı grubu kuran Saadet Partisi ilk grup toplantısını Çarşamba günü 09.15’te yapacak. Kürsüde ise ilk grup olması dolayısıyla hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olacak.

Meclis’te grup kurma görüşmeleri DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle başlamış ancak Deva Partisi, yetkili kurullarında üçlü grup kurma önerisine onay çıkmadığını açıklamıştı.