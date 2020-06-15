Grup Dilavaz, gönülden gelen sesi yansıtıyor - İSTANBUL

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek amacıyla yola çıkan Grup Dilavaz üyeleri, telekonferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, eserin ortaya çıkış hikayesini ve müzik çalışmalarını anlattı.Diyarbakır'da yaşayan grubun üyelerinden Mehmet Kasım Aslan, "En çok ihtiyacımız olan ve bizi bize bağlayan en iyi iletişim aracıdır dil. Yaşadığımız bu güzel coğrafyada, farklı dillerin ve kültürlerin bir arada asırlar boyu kardeşlik duygusu içerisinde yaşadığını unutmayalım. Türk, Kürt, Acem, Arab, Zaza, Çerkez ve daha nice etnik kökene sahip halkımız, bu topraklarda Türkiye bayrağı gölgesinde yaşamaya devam etmektedir." dedi.Gönülden gelen ses anlamına gelen grubun isminin "Dil" ve "Avaz" kelimelerinin bir araya gelmesiyle türetildiğini hem Türkçe, hem Kürtçe, hem de Farsça'da aynı anlama sahip olduğunu belirten Aslan, "Dilâvaz, iki ayrı kelimeden oluşan bir sözcük. Dil Farsça kökenli olup kalp, yürek, gönül anlamına gelmektedir. Avaz da Farsça kökenli bir kelime olup ses, seda, melodi anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.- "Herkesin gönül teline dokunmayı amaç edindik"Yapacakları çalışmalarla gönülden gelen sesi yansıtmaya devam edeceklerinin altını çizen Aslan, "Zaten bizim yapmak istediğimiz müzikte, ortak kültürümüzü, ortak değerlerimizi yansıtmak idi. Bu yönüyle, ismimizle müsemma olmak istedik." diye konuştu.Grubun Anadolu'da yaşayan her bireyin ortak sesi olma misyonuna değinen Aslan, "Ülkemiz çok renkli toplumsal bir yapıya sahip olduğu için biz de Grup Dilâvaz olarak bu çeşitliliğin bütün renklerini ve güzelliklerini ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Gönlümüzden çıkan bu sesi, yüreğinde vatan sevgisi, birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu, insan sevgisi ve merhamet barındıran herkesin gönül teline dokunmayı amaç edindik." bilgisini paylaştı.Eserlerindeki melodileri ve mesajları önce kendi gönüllerinde yoğurup sonra da dinleyicilere sunmak istediklerini vurgulayan Aslan, "Gönülden hissettiğin şeyler daha çabuk dinleyiciye ulaşabiliyor. İnşallah başarılı oluruz, başarıdan kastım halkın teveccühüne ulaşmak onlara layık olmaktır." şeklinde konuştu.- "Büyük bir sorumluluk alarak bir araya geldik"Bilal Ekin, gençliğinden bu yana grubun aynı ortamlarda müzik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla her zaman birlikteydik. Zaten hepimiz iç içe büyüdük, ortak çevremiz ve eskiye dayanan bir arkadaşlığımız vardı." diye konuştu.Ekin, "Ayrıca hepimizin de bir müzik geçmişi var. Bir çok farklı grupla birlikte işler yaptık. Artık kendi yolumuzu çizmenin ve kendimizi ifade etmenin zamanı geldiğini düşündük ve büyük bir sorumluluk alarak bir araya geldik. İdeallerimiz ve inandığımız değerler doğrultusunda güzel ve kaliteli işler yapmaya niyet ettik." değerlendirmesini yaptı.Grubun aslında daha kalabalık olduğunu fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır dışındaki arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerini ifade eden Ekin, şunları ekledi:"Ayrıca zengin bir saz ekibi kadromuz var. Müzik tarzı itibariyle de, bölgemizin yerel, otantik kültürünü gençlerimizin modern ve güncel kulağıyla birleştirerek, sentez bir bir tarz ortaya koymak niyetindeyiz. Müziğin evrensel dili, Türkiye'nin 83 milyon tek yürek olması ve aşkla ülkemiz için çalışma niyetindeyiz. Neşet Ertaş'ın dizelerinde olduğu gibi 'Aşkına koşan yorulmaz, Aşk ile koşan yorulmaz' diyoruz."- "Bu niyetin bir parçası olmak istedik"Şeyhmus Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde ifade ettiği birlik ve beraberlik çağrısına katkıda bulunmak istediklerini ve eseri yapmaya karar verdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na desteklerinden dolayı grup adına teşekkür eden Çakmak, "Bu öylesine halis bir niyetti ki, bu niyetin bir parçası olmak ve bu sürece katkıda bulunmak bizler için vatandaşlık göreviydi." dedi.Çakmak, "Milletçe yaşadığımız bu zor süreçte, atiğimiz bu adımla, ülkemizin birlik beraberlik ve dayanışmasında, bir kişiye bile etkimiz olursa sürecin üstesinden gelinmesinde motivasyon oluşturabileceğimiz düşüncesi bizleri bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi." dedi.Yapmayı planladıkları başka projeler de olduğunu aktaran Çakmak, "Güneydoğu bölgesinde saygın alimlerimiz var. Seyyid Ali Fındıki, Ahmed-i Hani, Fekiye Teyran, Melaye Ciziri ve Abdurrahman Aktepe'nin divanlarından istifade etmek istiyoruz. Bir nebze de olsa bizi dinleyenlere o divanlardan sentezleyerek güzel müzikler yapmayı amaçlıyoruz. Allah mahcup etmesin." ifadesini kullandı.- Klipte kullanılan görseller ilgi çekiyorGrup Dilâvaz'ın #BizBizeYeteriz #Grupdilavaz ##birlikberaberlik #BizBizeYeterizTurkiyem etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan klibi ilgi görüyor.Türk bayrağı ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden tarihi ve turistik mekanların görsellerinin de yer aldığı klipte, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile sağlık çalışanları da yer alıyor.Grubun stüdyoda ve açık havada eseri seslendirdiği görüntülerin de bulunduğu klipte Türkiye'de hayata geçirilen dev proje ve tesislerin görüntüleri de dikkati çekiyor.