'Grönland satılık değil' yanıtını alan Trump, Danimarka gezisini iptal etti

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın satılık olmadığının vurgulanması sonrası Danimarka'ya yapacağı geziyi iptal etti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak nitelendirmişti.
Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Frederiksen'e "açık sözlülüğü" için teşekkür etti.
"Danimarka, inanılmaz insanlara sahip çok özel bir ülke" diyen Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ancak Başbakan Mette Frederiksen'in, Grönland'ın satışını tartışmakla ilgilenmeyeceğine yönelik yorumları doğrultusunda, kendisiyle 2 hafta içinde yapacağımız görüşmeyi başka bir zamana erteliyorum."
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1163961882945970176
Daha sonra Beyaz Saray da, Trump'ın Danimarka gezisinin tamamen iptal edildiğini doğruladı.
Trump, Danimarka Kraliçesi Margrethe'in daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacak ve Pazartesi günü Kopenhag'a gidecekti.
Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge.
Eski ABD Başkanlarından Harry Truman, 1946'da 2 milyon 160 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan, yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın adayı satın almak istediğini yazmış haber daha sonra Beyaz Saray tarafında doğrulanmıştı.
Trump'a, Grönland ve Danimarka yetkilileri "Satılık değiliz" diyerek tepki göstermişlerdi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Trump'ın ciddi olmadığını umduğunu söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!