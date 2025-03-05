Grönland Başbakanı: ABD'li olmak istemiyoruz
Grönland Başbakanı Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD toprağı yapmak istemesini yinelemesinin ardından bir açıklama yaparak, "Amerikalı olmak istemiyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD toprağı olması için Kongre'de yaptığı çıkış, Danimarka'ya bağlı adada yeniden yankı buldu.
Grönland Başbakanı Mute Egede, Grönlandlıların ne Danimarkalı ne de Amerikalı olmak istemediklerini belirterek kendi geleceklerini belirleme arzularını vurguladı.
Trump dün Kongre'de, "Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama bence bir şekilde alacağız, sizi güvende tutacağız" demişti.