Grönland Başbakanı: ABD'li olmak istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD toprağı olması için Kongre'de yaptığı çıkış, Danimarka'ya bağlı adada yeniden yankı buldu.

Grönland Başbakanı Mute Egede, Grönlandlıların ne Danimarkalı ne de Amerikalı olmak istemediklerini belirterek kendi geleceklerini belirleme arzularını vurguladı.

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Trump dün Kongre'de, "Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama bence bir şekilde alacağız, sizi güvende tutacağız" demişti.

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