Groningen: 0 - Emmen: 0

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Groningen - Emmen maçı oynandı.Groningen ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Sergio Padt, Mike te Wierik, Julian Chabot, Deyovaiso Zeefuik, Samir Memisevic, Ludovit Reis, Ritsu Doan, Django Warmerdam, Tim Handwerker, Mateo Casierra, Mimoun MahiEmmen maça şu 11'le başladı: Kjell Scherpen, Stef Gronsveld, Tim Siekman, Nick Bakker, Alexander Bannink, Keziah Veendorp, Caner Cavlan, Glenn Bijl, Michael Chacon, Anco Jansen, Jafar AriasKarşılaşma golsüz bitti. Emmen oyuncusu Michael Chacon sarı kartla ilk yarıyı tamamladı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Groningen takımında Mateo Casierra ve Django Warmerdam oyundan çıkarken Michael Breij ve Ahmad Mendes Moreira mücadeleye dahil oldu, Emmen takımında ise Nicklas Pedersen girerken Jafar Arias çıktı.452 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.45 oran kazandı.Groningen son 5 maçta 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.