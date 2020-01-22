Koca, "Grip aşılarının etkinliğinin" sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir önceki yılın suçlarını tespit ederek grip aşısının neyi içermesi gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmede bulunur ve grip aşısı ona göre üretilir. Bu yıl içinde üretilen, piyasada olan grip aşısının var olan viral ajanlara etkisinin olduğunu biliyoruz. Grip virüsünün mutasyona uğradığını biliyoruz. Büyük mutasyon yok."