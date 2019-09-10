Yağlı tohumlar

Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlarının E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.