'Gripin', Londra'yı salladı!

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Son çıkardıkları tekli 'Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım' ile listelerde zirveleri gören grup, pandemi sebebiyle 2 kez ertelenen Londra konserlerinde büyük ilgiyle karşılaştı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve konser sonunda 2 defa sahneye geri çağırılan 'Gripin', uzun zaman sonra buluştukları Londra seyircisine doyamadıklarını ifade etti.

Gripin, 19 Şubat'ta da Kadıköy'de sahne alacak.