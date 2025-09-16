Geçtiğimiz günlerde 'Tek Buzlu' adlı albümünü yayınlayan Gripin grubunun Türkiye turnesi sırasında ekipten bir kişi yolda unutuldu.

‘İçinde Tutma’ ile ‘M.S. 05.03.2010’, 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' ve ‘Nasılım Biliyor musun?’ albümlerinden özenle seçtikleri 8 şarkıyı tek enstrümanla yeniden yorumladıkları 'Tek Buzlu' albümleriyle beğeni toplayan Gripin grubunun başına, konser yolunda eğlenceli bir olay geldi.

Ankara Kahramankazan konserine giderken, dinlenmek için mola verdikten sonra tekrar yola çıkan Gripin, grup üyelerinden Murat Başdoğan’ın araçta olmadığını fark etmeden yola çıktı. Grup üyeleri ve menajerlerini arayan ancak ulaşamayan Başdoğan; şans eseri tesiste karşılaştığı Adamlar grubunun menajerinin aracına binerek yolda aramaya devam ettikleri Gripin gurubu üyeleriyle otobanda tekrar buluştu.