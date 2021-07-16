Gripin'den yeni single

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"Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım" şarkısının sözleri Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan, düzenlemesi ise gripin grubunun imzasını taşıyor. Mustafa Özen, yönetmenliğinde çekilen video klip ise YouTube'da yerini aldı.