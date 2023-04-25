Gripin, çocuklar ve kadınlar için sahne aldı

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Gripin, geliri kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimleri için oluşturulan 'Büyüt Hayallerini' projesi ile afet bölgesindeki depremzedelerin daha rahat koşullarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktarılan dayanışma konserleri kapsamında sahnedeydi.

"YARALARA MERHEM OLABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE"

Gripin'in solisti Birol Namoğlu, gecenin açılışında "Yaralara biraz merhem olabiliyorsak ne mutlu bize, siz de buna katkıda bulundunuz" diyerek kendilerini izlemeye gelenlere teşekkür etti.

"HER GECENİN BİR SABAHI VAR"

'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar', 'Beni Boş Yere Yorma', 'Beş', 'İstanbul', 'Durma Yağmur Durma' gibi şarkılarını Harbiye korosu ile birlikte söyleyen Gripin, "İçimizde tutmak istemediklerimiz artık o kadar çeşitlendi ki bu şarkı aslında bir çok şeyi anlatıyor ama her gecenin bir sabahı var. Unutmayalım" diyerek 'İçinde Tutma' şarkısını söyledi. O sırada Harbiye'nin dev ekranlarında ülkemizde son 1 yılda kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerce kadının isimleri tek tek sıralandı.

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Gripin'in konserini izlemeye gelenler arasından; Gökcan Sanlıman, Derya Beşerler, Zeynep Beşerler ve Müjde Uzman gibi ünlü isimler de vardı.

Zeynep Beşerler, Derya Beşerler ve arkadaşları

Müjde Uzman

Gökcan Sanlıman

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