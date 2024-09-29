Grip ve soğuk algınlığında iştahınızı kaybettiniz mi? Ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla baş ederken yiyebileceğiniz 7 ideal yiyecek!

Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklar, en çok enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda iştahınızı kesebilir. Peki, hastayken vücudunuzu nasıl beslemelisiniz? Büyükannenizin tavuk çorbası tarifi mi yoksa dumanı tüten sıcak bir çay mı daha iyi gelir? İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve iyileşme sürecinizi hızlandıracak bazı yiyecek önerileri!