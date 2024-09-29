Grip ve soğuk algınlığında iştahınızı kaybettiniz mi? Ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla baş ederken yiyebileceğiniz 7 ideal yiyecek!
Hasta olduğunuzda iştahınızı kaybetmek çok yaygındır, ancak vücudunuzun bu dönemde doğru besinlere ihtiyacı vardır. Grip ya da soğuk algınlığıyla boğuşurken, bağışıklık sisteminizi destekleyecek yiyecekler seçmek iyileşmenizi hızlandırabilir. Peki, hasta olduğunuzda ne yemeli ve hangi yiyeceklerden kaçınmalısınız?
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Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklar, en çok enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda iştahınızı kesebilir. Peki, hastayken vücudunuzu nasıl beslemelisiniz? Büyükannenizin tavuk çorbası tarifi mi yoksa dumanı tüten sıcak bir çay mı daha iyi gelir? İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve iyileşme sürecinizi hızlandıracak bazı yiyecek önerileri!
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HASTAYKEN NEDEN İŞTAHIMIZ KAYBOLUYOR?
Hasta olduğumuzda, vücudumuz enfeksiyonlarla savaşmak için büyük miktarda enerji harcar. Pennsylvania Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Colleen Tewksbury, "Hastayken iştah kaybı, genellikle bağışıklık sisteminin aşırı çalıştığının bir işaretidir" diyor. Ancak bu süreçte de vücudumuzun sıvılar, proteinler, karbonhidratlar, vitaminler ve minerallere ihtiyacı vardır.
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İştah kaybı zorlayıcı olabilir çünkü hasta olduğunuzda bu ihtiyaçları karşılamak zorlaşır. Yine de dengeli bir beslenme, iyileşme sürecini hızlandırmak ve vücudunuzu güçlendirmek açısından son derece önemlidir. Phoenix’teki Mayo Clinic’ten diyetisyen Shea Mills, “Dengeli bir diyet, bağışıklık sisteminizi destekler, enerji seviyenizi artırır ve iyileşmenizi hızlandırır" diyor.
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NEDEN HASTAYKEN YEMEK İSTEMEYİZ?
Bağışıklık sistemimiz enfeksiyonlarla mücadele ederken, vücudumuz enerji kaynaklarını dikkatlice kullanır. Yale Üniversitesi'nden immünobiyolog Ruslan Medzhitov, "Vücudumuz enfeksiyonu her zaman en büyük tehdit olarak algılamayabilir" diyor. Aslında vücudumuz, yemek bulmanın tarihsel risklerini hesaba katacak şekilde evrimleşmiştir.
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Geçmişte, yiyecek bulmak hastayken enerji harcamayı ve yırtıcılarla karşı karşıya kalmayı gerektirebilirdi. Bu evrimsel miras, modern dünyada bile hastalık sırasında iştahımızın azalmasına neden olabilir. Medzhitov, vücudun enerji elde etmek için farklı yollar geliştirdiğini belirtiyor.
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Örneğin, normalde glikozla çalışan vücut, hastalık sırasında yağ asitlerini kullanarak enerji üretmeye başlar. Bu değişim, bazı patojenlerin neden olduğu iltihaplanmaya karşı koruma sağlar.
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2016 yılında yapılan bir çalışmada, grip virüsü ile enfekte olan farelerin beslenmeden fayda sağladığı, ancak Listeria bakterisiyle enfekte olanların yemeye zorlandığında öldüğü tespit edilmiştir. Her ne kadar bu araştırma insanlara tam olarak uyarlanamasa da, hastalık ve beslenme arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutar.
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HASTAYKEN NE YEMELİSİNİZ?
Hastalık sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu besinler ve miktarlar, hastalığın türüne ve bireysel farklılıklara göre değişir. Colleen Tewksbury, tavuk çorbası gibi yiyeceklerin içerdikleri vitaminler, mineraller ve elektrolitler sayesinde hastalık döneminde faydalı olabileceğini söylüyor.
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Ayrıca, sıcak çorbaların buharı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı rahatlama sağlar ve mukusun parçalanmasına yardımcı olabilir. Shea Mills, protein, karbonhidrat ve meyve-sebzeleri içeren küçük porsiyonların iştahınızı geri kazanmanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor. Protein, karbonhidrat ve vitamin dengesini sağlamak, iyileşmenizi hızlandırır.
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HASTAYKEN YİYEBİLECEĞİNİZ BAZI YİYECEKLER
Tavuk Çorbası: Besleyici ve sıcak bir kase tavuk çorbası, içeriğindeki protein, vitamin ve minerallerle vücudunuzu destekler. Ayrıca, üst solunum yolu enfeksiyonlarında mukusun parçalanmasına yardımcı olur.
C Vitamini Kaynağı Meyveler: Portakal, greyfurt ve mandalina gibi meyveler güçlü antioksidanlar içerir. C vitamini, bağışıklık hücrelerini destekler ve enfeksiyonlarla savaşır.
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D Vitamini Kaynakları: Yağlı balıklar, mantarlar ve zenginleştirilmiş süt ürünleri D vitamini içerir. D vitamini, bağışıklık tepkisini iyileştirir ve hastalık süresini kısaltır.
Elektrolit İçecekleri: Hindistan cevizi suyu ve düşük şekerli elektrolit içecekleri, hidrasyonu destekler. Hidrasyon, iyileşme sürecinizin kilit bir parçasıdır.
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Smoothie ve Protein Shake’leri: İştahtan yoksunken, protein ve vitamin dolu bir smoothie veya shake içmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almanızı kolaylaştırabilir.
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HANGİ TAKVİYELER YARDIMCI OLABİLİR?
Bazı takviyeler hastalık sürecinde yardımcı olabilir. Örneğin, soğuk algınlığı semptomlarının ilk 24 saatinde alınan çinko, virüsün etkilerini hafifletebilir. Ancak uzmanlar, yüksek doz çinko kullanımının uzun vadeli sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Tewksbury, "Takviyeleri doğru kullanmak önemlidir, bu yüzden önceden doktorunuza danışın" diyor.
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Aynı şekilde, C vitamini ve D vitamini takviyeleri de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Yine de her takviyenin faydalı olup olmayacağı kişisel sağlık durumunuza ve diğer ilaçlarınıza bağlıdır. Bu nedenle, doktorunuz veya bir diyetisyenle konuşmadan takviye almamanız önerilir.
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VÜCUDUNUZU DİNLEYİN
Hastayken vücudunuz size neyin iyi geleceği konusunda önemli sinyaller verir. Medzhitov, “Vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu anlamak bazen bilinçsiz bir süreçtir” diyor. Hastalık sırasında belirli yiyeceklere karşı duyduğunuz aşerme, vücudunuzun ihtiyaçlarını işaret edebilir.
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Bu nedenle, yorgunken dinlenmek ve küçük, rahatlatıcı porsiyonlar tüketmek iyileşme sürecinizi destekleyebilir. Medzhitov, "Bence bu, evrimsel olarak öğrendiğimiz en iyi bilgeliktir" diyor.
Kaynak: National Geographic